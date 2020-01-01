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Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Sports.ru
  • Телеканал 360°0:14
На момент приостановки сезона в турнирной таблице Примеры лидировала «Барселона». Ранее Ла Лига подтвердила, что что у пяти игроков из первого и второго дивизиона чемпионата Испании обнаружен коронавирус.В источнике
Хавьер Тебас
испанский адвокат
Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома.
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«Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней». Глава Ла Лиги — о возобновлении сезона

Sportbox.RU вчера в 10:13
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«Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней». Глава Ла Лиги — о возобновлении сезона

Матч ТВ вчера в 10:13
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Матчи чемпионата Испании будут проходить каждый день в течение 5 недель

Чемпионат вчера в 09:23
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