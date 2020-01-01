Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
На момент приостановки сезона в турнирной таблице Примеры лидировала «Барселона». Ранее Ла Лига подтвердила, что что у пяти игроков из первого и второго дивизиона чемпионата Испании обнаружен коронавирус.В источнике Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома.
Sportbox.RU вчера в 10:13