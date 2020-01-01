НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
Беларусь Сегодня
  • Телеканал 360°0:14
Руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, участвующим в чемпионате, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 12 июня, сообщает AS.В источнике
Хавьер Тебас
испанский адвокат
Возвращение футбола должно быть одобрено Министерством здравоохранения. Но мы обязаны вернуться к экономической деятельности после понесенных убытков. Зрителей на стадионах не будет, но мы планируем адаптироваться к ситуации, чтобы болельщики наслаждались просмотром матчей дома.
Подробнее о событии
alt

Вирусологи противоречат друг другу: датские ученые говорят о минимальном риске заражения на поле, бельгийцы – о высокой опасности пробежек

Sports.ru 18:01
alt

«Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней». Глава Ла Лиги — о возобновлении сезона

Sportbox.RU 10:13
alt

«Мы собираемся проводить матчи каждый день в течение 35 дней». Глава Ла Лиги — о возобновлении сезона

Матч ТВ 10:13
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости