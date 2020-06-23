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Ла Лига в ближайшее время планирует вернуть болельщиков на стадионы
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что ограниченное число болельщиков может быть допущено к играм до того, как испанский сезон завершится 19 июля.В источнике
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В ла лиге могут вернуть зрителей на трибуны до конца чемпионата

Спорт-Экспресс 01:52
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В Испании вернут зрителей на стадионы, в «Уфе» заражение коронавирусом. Главное к утру

Чемпионат 01:30
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СМИ: Ла Лига готовится к частичному возвращению болельщиков на стадионы

Sport24.ru вчера в 18:58 
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