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Ла Лига возобновится 11 июня, новый сезон стартует 12 сентября
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что возобновление сезона запланировано на 11 июня. Также стало известно, что старт следующего чемпионата должен состояться 12 сентября.В источнике
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Хавьер Тебас
испанский адвокат
Будем надеяться, что Мадрид и Барселона скоро перейдут ко второму этапу снятия ограничений. Более 130 сотрудников турнира работают, чтобы все было готово к названной дате. Самым важным днем станет тот, когда сезон будет признан доигранным.РБК06:51
С чего всё начиналось
Как сообщает местное издание Marca в пятницу, 29 мая, со ссылкой на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, турнир возобновится 11 июня, а следующий сезон стартует 12 сентября.
Фонтанка.Ру 06:33
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