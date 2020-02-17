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Лацио — Интер 2:1
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«Лацио» в домашнем матче 24-го тура Серии А обыграл «Интер» – 2:1. На гол защитника гостей Эшли Янга хозяева ответили забитыми мячами Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича.В источнике
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Рим подвинул Милан в гонке за Турином

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