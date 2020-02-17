Лацио — Интер 2:1

«Лацио» в домашнем матче 24-го тура Серии А обыграл «Интер» – 2:1. На гол защитника гостей Эшли Янга хозяева ответили забитыми мячами Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича.