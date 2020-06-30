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«Лацио» на выезде обыграл «Торино»
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«Лацио» в гостях у «Торино» одержал волевую победу со счетом 1:2. «Быки» вышли первыми вперед благодаря точному удару Андреа Белотти, который открыл счет с пенальти.В источнике
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«Лацио» одержал волевую победу над «Торино» в матче Серии А

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«Лацио» одержал волевую победу над «Торино» и продолжает преследовать «Ювентус»

Советский спорт 15:52
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«Лацио» победил «Торино» и вплотную приблизился к «Ювентусу»

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