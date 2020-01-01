НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Лацио» обвинил итальянское правительство в дискриминации футбола
RT на русском
  • RT на русском
  • РБК
  • FootballHD
  • Piter.tv
  • Sports.ru
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал решение правительства Италии о продлении срока возобновления коллективных тренировок из-за пандемии коронавируса.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Спортивный директор «Лацио» раскритиковал правительство Италии из-за ситуации с коронавирусом

Спорт-Экспресс 05:39
alt

В «Лацио» раскритиковали правительство Италии за перенос даты возобновления тренировок

RT на русском 05:18
alt

«Появляется ощущение дискриминации». Директор «Лацио» раскритиковал правительство Италии

Чемпионат 04:37
реклама
Главное
Новости