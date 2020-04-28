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«Лацио» обвинил итальянское правительство в дискриминации футбола
Sports.ru
  • Sports.ru
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал решение правительства Италии о продлении срока возобновления коллективных тренировок из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Директор «Лацио»: «Министр спорта хочет помешать нам играть. Не понимаю, почему „Юве“ и „Интер“ отмалчиваются»

Sports.ru 02:35
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«Создается ощущение дискриминации». Директор «Лацио» раскритиковал власти Италии, «Ювентус» и «Интер»

Sport24.ru 01:22 
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«Лацио» обвинил итальянское правительство в дискриминации футбола

Матч ТВ вчера в 20:09
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