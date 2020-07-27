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«Лацио» одолел «Верону» в матче чемпионата Италии
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Гостевая встреча 36-го тура чемпионата Италии завершилась внушительной победой "Лацио". "Верона" смогла ответить единственным забитым мячом.В источнике
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