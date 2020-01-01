НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Сассуоло» на выезде обыграл «Лацио»
Metaratings
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • NEWSru Израиль
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
В матче 32-го тура итальянской Серии А "Лацио" на своем поле проиграл "Сассуоло". Встреча завершилась со счетом 1:2.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Лацио» потерпел третье поражение подряд

Матч ТВ 13:13
alt

«Лацио» дома проиграл «Сассуоло»

Советский спорт 13:12
alt

«Лацио» проиграл третий матч подряд, уступив «Сассуоло»

Спорт-Экспресс 13:12
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости