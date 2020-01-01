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«Лацио» показал форму на следующий сезон
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«Лацио» представил домашний и третий комплект форм на сезон-2020/21. Основной комплект формы выполнен в голубом и белом цветах. В третьем комплекте использован темно-синий оттенок.В источнике
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«Лацио» показал новую форму

Soccer.ru 14:28
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«Лацио» представил форму на следующий сезон

Бомбардир.ру 12:00
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«Лацио» показал форму на следующий сезон

Матч ТВ 11:56
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