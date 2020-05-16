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Газета.RuГазета.Ru
Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Экс-игрок махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал о том, сколько зарабатывал Юрий Жирков в дагестанской команде, передает "СЭ".В источнике
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Экс-футболист «Анжи» Лахиялов рассказал, как в команде были шокированы зарплатой Жиркова

RT на русском 06:57
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Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»

Газета.Ru 06:38
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Лахиялов о зарплате Жиркова в «Анжи»: были в шоке, увидев эти нули

РИА Новости 05:57
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