Лахиялов: были шокированы зарплатой Жиркова в «Анжи»

Экс-игрок махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал о том, сколько зарабатывал Юрий Жирков в дагестанской команде, передает "СЭ".