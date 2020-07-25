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Лаллана попрощался с «Ливерпулем»
У полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллана закончился контракт, и он попрощался с клубом.В источнике
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Лаллана попрощался с «Ливерпулем»

Советский спорт 00:02
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Хавбек «Ливерпуля» Лаллана попрощался с командой

Газета.Ru вчера в 22:50
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Лаллана попрощался с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс вчера в 22:48
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