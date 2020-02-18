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Бывший президент «Барселоны» потребовал от Бартомеу уйти в отставку
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • NEWS.am Sport
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба, заключившее контракт с компанией I3 Ventures, которая поддерживала нынешнего президента Жозепа Бартомеу, а также критикоквала футболистов клуба, включая капитана Лионеля Месси.В источнике
Жоан Лапорта
Испанский юрист
Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.
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Экс-президент «Барселоны» раскритиковал нынешнее руководство клуба

Газета.Ru 08:29
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Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»

Soccer.ru 08:02 
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Лапорта: руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны

Чемпионат 07:34
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