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Лапорта: «Руководство „Барселоны“ использует мафиозные методы»
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • NEWS.am Sport
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Ранее были опубликованы якобы доказательства «грязной» работы «Барселоны» в социальных сетях. По найму клуба некая компания в социальных сетях обеспечивала защиту действующего руководства через нанесение ущерба репутации других лиц, в частности Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы.В источнике
Жоан Лапорта
Испанский юрист
Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.
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Экс-президент «Барселоны» раскритиковал нынешнее руководство клуба

Газета.Ru 08:29
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Лапорта: «Мафиозные методы руководства „Барселоны“ возмутительны»

Soccer.ru 08:02 
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Лапорта: руководство «Барселоны» должно уйти в отставку. Их мафиозные методы возмутительны

Чемпионат 07:34
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