Лапорта: «Руководство „Барселоны“ использует мафиозные методы»
Ранее были опубликованы якобы доказательства «грязной» работы «Барселоны» в социальных сетях. По найму клуба некая компания в социальных сетях обеспечивала защиту действующего руководства через нанесение ущерба репутации других лиц, в частности Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы.В источнике Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.