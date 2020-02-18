Бывший президент «Барселоны» потребовал от Бартомеу уйти в отставку
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба, заключившее контракт с компанией I3 Ventures, которая поддерживала нынешнего президента Жозепа Бартомеу, а также критикоквала футболистов клуба, включая капитана Лионеля Месси.В источнике Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку.