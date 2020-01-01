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Ларссон мечтает выиграть со «Спартаком» Лигу чемпионов
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон назвал свою главную мечту в футболе. Видео со словами футболиста опубликовала пресс-служба «красно-белых» в Twitter.В источнике
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Подробнее о событии
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Джордан Ларссон: «Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов. Если возможно, то сделаю это со „Спартаком“»

Матч ТВ 13:29
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Ларссон мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе со «Спартаком»

Советский спорт 13:11
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Йордан Ларссон: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Если возможно, то со „Спартаком“»

Sports.ru 12:48
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