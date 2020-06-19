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Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планы
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Шведский полузащитник «Спартака» Йордан Ларссон признался, что пока все его планы связаны только с московской командой.В источнике
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Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планы

ProstoProSport 02:10 
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«Вирус все еще рядом. Расслабляться нельзя». Футболист «Спартака» Ларссон — о жизни в Швеции во время пандемии

Sport24.ru 02:00 
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