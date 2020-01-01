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Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»
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Повторюсь, очень счастлив здесь. Я думаю, сейчас я, скорее, буду играть в Европе со «Спартаком», чем с каким-то другим клубом.В источнике
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