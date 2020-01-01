НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЛарссон: «„Спартак“ сделает всё, чтобы попасть в Лигу Европы»Игрок «Спартака»: то, через что прошли чернокожие люди — ужасноФутболист «Спартака» Ларссон: белые люди не должны обижаться на «Black Lives Matter»Джордан Ларссон: «В „Ростове“ шесть случаев коронавируса? Я в шоке»Футболист «Спартака» рассказал о жизни в Швеции во время пандемии коронавирусаГлавное«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоитсяЭкс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с ДзюбойЦорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке»«Челси» объявил о трансфере ВернераЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаRT на русскомЛарссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»RT на русском5RT на русскомSportbox.RUSports.ruCT newsФутбол РоссииПовторюсь, очень счастлив здесь. Я думаю, сейчас я, скорее, буду играть в Европе со «Спартаком», чем с каким-то другим клубом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»RT на русском 03:56Ларссон: «Спартак» - фантастический клубФутбол России 03:30Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планыProstoProSport 02:10 рекламаЕщё по темеЛарссон: «„Спартак“ сделает всё, чтобы попасть в Лигу Европы»Игрок «Спартака»: то, через что прошли чернокожие люди — ужасноФутболист «Спартака» Ларссон: белые люди не должны обижаться на «Black Lives Matter»Джордан Ларссон: «В „Ростове“ шесть случаев коронавируса? Я в шоке»Футболист «Спартака» рассказал о жизни в Швеции во время пандемии коронавирусаГлавное«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоитсяЭкс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с ДзюбойЦорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке»«Челси» объявил о трансфере ВернераЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаНовости