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«Реал» согласовал трансфер Лаутаро с «Интером» за спиной у «Барселоны»
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Sport Mediaset сообщает, что "Интер" готов продать "Реалу" нападающего Лаутаро Мартинеса.В источнике
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Sport Mediaset: «Интер» договорился с «Реалом» о переходе Мартинеса, но держал сделку в секрете из-за «Барселоны»

Матч ТВ 07:30
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«Реал» согласовал трансфер Лаутаро с «Интером» за спиной у «Барселоны»

Soccer.ru 08:16
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Лаутаро переходит в «Реал»

Goal-Box.Ru 07:52
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