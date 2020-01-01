НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Интер» назвал «Барселоне» условия трансфера Лаутаро Мартинеса
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • NEWS.am Sport
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • UA-Футбол
Отмечается, что на замену Мартинесу "Интер" рассматривает Тимо Вернера и Пьер-Эмерика Обамеянга. Читайте также: Лаутаро отклонил предложения двух клубов ради "Барселоны"В источнике
Подробнее о событии
alt

«Интер» отказал «Арсеналу» в трансфере Бареллы

Soccer.ru 14:28 
alt

«Барса» дает за Лаутаро 60 млн евро и двух игроков. «Интер» требует больше денег

Sports.ru 12:17
alt

«Интер» назвал «Барселоне» условия трансфера Лаутаро Мартинеса

Soccernews.ru 13:09
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости