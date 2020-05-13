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Лаутаро и «Барселона» достигли устного соглашения
NEWS.am Sport
  • NEWS.am Sport
  • Soccernews.ru
  • by.Tribuna.com
  • UA-Футбол
По данным Sportitalia, "Барселона" и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес достигли устного соглашения.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» хочет договориться с «Интером» по переходу Лаутаро в этом месяце

Все про Спорт ру вчера в 14:32
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Лаутаро Мартинес согласовал контракт с «Барселоной»

Футбол на Куличках вчера в 10:27
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«Барселона» может согласовать трансфер Лаутаро до конца мая. «Интер» получит 60 млн евро и двух футболистов

Sport24.ru вчера в 05:03 
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