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Лаутаро и «Барселона» достигли устного соглашения
NEWS.am Sport
  • NEWS.am Sport
  • Soccernews.ru
  • by.Tribuna.com
  • UA-Футбол
По данным Sportitalia, "Барселона" и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес достигли устного соглашения.В источнике
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«Интер» отказал «Арсеналу» в трансфере Бареллы

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Sports.ru 12:17
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