НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию

Metaratings 11:59
alt

Ле Таллек: 90% работы по получению российского паспорта сделано

Чемпионат 11:56
alt

Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»

Бомбардир.ру 11:29
реклама
Главное
Новости