Лечче - Парма: прогноз Егора Смакотина 2 августа 2020

Кто вылетит - Дженоа или Лечче. Не верю в генуэзцев, но на один матч они могут и собраться. В любом случае Лечче до них 1 очко и будут они с Пармой играть на победу.