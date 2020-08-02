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Лечче — Парма 3:4
Чемпионат
  • Чемпионат
Кто вылетит - Дженоа или Лечче. Не верю в генуэзцев, но на один матч они могут и собраться. В любом случае Лечче до них 1 очко и будут они с Пармой играть на победу.В источнике
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Лечче-Парма 02.08.2020 прогноз ТБ (2.5)

Sport-place 14:13
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«Лечче» — «Парма»: прогноз Павла Занозина на матч 38-го тура Серии А

Чемпионат 04:30
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«Лечче» - «Парма»: прогноз на матч чемпионата Италии – 2 августа

Евро-футбол.ру 02:24
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