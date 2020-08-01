НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".В источнике
Подробнее о событии
alt

Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках»

Газета.Ru 00:21
alt

«Позор нашего футбола». Игорь Ледяхов — о «Химках»

Спорт-Экспресс вчера в 19:00
alt

Бывший спартаковец Ледяхов о ситуации в «Химках»: «Цирк, позор для нашего футбола»

BetOn 1 августа в 08:34
реклама
Главное
Новости