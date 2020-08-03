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Газета.RuГазета.Ru
Ледяхов назвал позором происходящую ситуацию в «Химках»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал ситуацию в подмосковных "Химках".В источнике
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