Ледяхов назвал происходящее в «Химках» позором российского футбола
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, ранее исполнявший обязанности главного тренера команды и возглавлявший «Ахмат», поделился мнением по поводу ситуации в «Химках». Уволенный из клуба главный тренер Сергей Юран заявил, что такое решение было принято в «Спартаке».В источнике
С чего всё начиналось
«Химки» продолжают подтверждать статус самого скандального клуба РПЛ. Собственники подмосковной команды в лице министерства спорта Московской области больше месяца решали, заявляться ли ей в высший дивизион или нет, а теперь уволили всё руководство и главного тренера Сергея Юрана.