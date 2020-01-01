«Химки» продолжают подтверждать статус самого скандального клуба РПЛ. Собственники подмосковной команды в лице министерства спорта Московской области больше месяца решали, заявляться ли ей в высший дивизион или нет, а теперь уволили всё руководство и главного тренера Сергея Юрана.