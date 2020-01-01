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Ледяхов назвал происходящее в «Химках» позором российского футбола
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, ранее исполнявший обязанности главного тренера команды и возглавлявший «Ахмат», поделился мнением по поводу ситуации в «Химках». Уволенный из клуба главный тренер Сергей Юран заявил, что такое решение было принято в «Спартаке».В источнике
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С чего всё начиналось
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Конец Юранского периода: почему у «Химок» сменился главный тренер

«Химки» продолжают подтверждать статус самого скандального клуба РПЛ. Собственники подмосковной команды в лице министерства спорта Московской области больше месяца решали, заявляться ли ей в высший дивизион или нет, а теперь уволили всё руководство и главного тренера Сергея Юрана.
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