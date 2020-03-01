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Ледяхов: размышлять о качестве игры «Спартака» пока не приходится
Футбол России
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
Две команды продемонстрировали ранний весенний футбол, поэтому размышлять о качестве пока не приходится. С моей точки зрения, динамовцы в обороне играли не очень хорошо.В источнике
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Ледяхов: размышлять о качестве игры «Спартака» пока не приходится

РИА Новости 06:07
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Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»

RT на русском 05:42
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Павлюченко: «Если бы не Шунин, „Спартак“ мог бы выиграть у „Динамо“ со счетом 5:0»

Sport24.ru 04:24 
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