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Легенда «Барселоны» может получить работу в «Локомотиве»
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Имя футболиста навсегда впечаталось в историю клуба. На данном этапе стороны обговаривают условия заключения контракта.В источнике
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«Режим экономии» от «Локомотива». Столичный клуб договаривается с экс звездой «Барселоны»

Спорт день за днем 05:21
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Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»

Вести.Ru вчера в 16:55
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Легенда «Барселоны» может получить работу в «Локомотиве»

Sport.ru вчера в 16:44
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