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Легенда ЦСКА Вагнер Лав назвал президента армейцев Гинера папой
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом клуба Евгением Гинером.В источнике
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Подробнее о событии
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Вагнер в «КраСаве»: играл в футбол с Путиным, «Гинер – папа», а Газзаев – лучший тренер

Sports.ru вчера в 14:04
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Вагнер Лав: Гинер — папа. Я его любил и уважал

Чемпионат вчера в 11:13
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Вагнер Лав: «Переход в ЦСКА сорвался не из-за денег, а из-за других мотивов, о которых сейчас не время говорить»

Sport24.ru вчера в 11:52 
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