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Легенда ЦСКА Вагнер Лав назвал президента армейцев Гинера папой
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с президентом клуба Евгением Гинером.В источнике
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Вагнер Лав: Гинер — папа. Я его любил и уважал

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Вагнер Лав сообщил, что никогда не перешёл бы в «Спартак»

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Вагнер Лав: «Никогда не надел бы футболку „Спартака“»

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