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Экс-лидер «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу
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Бывший игрок сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оказался в больнице.В источнике
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Легенда «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус

Soccernews.ru 17:24
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Алессандро Дель Пьеро попал в больницу

Чемпионат 17:23
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Экс-лидер «Ювентуса» Дель Пьеро попал в больницу

Sportbox.RU 17:09
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