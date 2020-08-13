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Легенда «Зенита» Анюков станет помощником Сергея Семака
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Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Александр Анюков в начале следующей недели войдет в тренерский штаб Сергея Семака. Именно главный тренер клуба проявил лучную заинтересованность в кандидатуре Анюкова.В источнике
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С чего всё начиналось
Бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков в начале следующей недели войдет в тренерский штаб петербургской команды, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на генерального директора клуба Александра Медведева.
Sport24.ru 09:19 
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