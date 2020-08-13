Легенда «Зенита» Анюков станет помощником Сергея Семака

Экс-игрок петербургского «Зенита» и национальной сборной России Александр Анюков в начале следующей недели войдет в тренерский штаб Сергея Семака. Именно главный тренер клуба проявил лучную заинтересованность в кандидатуре Анюкова.