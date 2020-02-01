Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

В ночь на 30 января Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил в игре против "Нэшвилла", воспользовавшись ошибкой вратаря Юусе Сароса. Эта шайба стала для россиянина 693-й в карьере; в списке лучших снайперов НХЛ он обошел Стива Айзермана.