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Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:53
  • Пятый канал0:23
  • Мой Брянск0:49
  • Москва 240:27
В ночь на 30 января Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил в игре против "Нэшвилла", воспользовавшись ошибкой вратаря Юусе Сароса. Эта шайба стала для россиянина 693-й в карьере; в списке лучших снайперов НХЛ он обошел Стива Айзермана.В источнике
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Марк Мессье
Канадский хоккеист
Алекс, поздравляю тебя с бомбардирским достижением. Я желаю продолжить бомбардирскую серию и превзойти еще много великих имен.
С чего всё начиналось
Alex Ovechkin enters the top eight and passes another NHL legend. @ovi8 scored his 695th regular-season goal and now sits five goals away from the 700-goal club.
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