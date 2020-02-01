Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
В ночь на 30 января Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он забил в игре против "Нэшвилла", воспользовавшись ошибкой вратаря Юусе Сароса. Эта шайба стала для россиянина 693-й в карьере; в списке лучших снайперов НХЛ он обошел Стива Айзермана.В источнике Алекс, поздравляю тебя с бомбардирским достижением. Я желаю продолжить бомбардирскую серию и превзойти еще много великих имен.
Марк Мессье
Канадский хоккеист
С чего всё начиналось
Alex Ovechkin enters the top eight and passes another NHL legend. @ovi8 scored his 695th regular-season goal and now sits five goals away from the 700-goal club.