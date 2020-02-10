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Легионер «Зенита» Эмилиано Ригони выбрал жизнь в России вместо Италии
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Эмилиано Ригони, полузащитник петербургского "Зенита", переехал из Италии в Россию и не жалеет о принятом решении.В источнике
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Легионер «Зенита» Эмилиано Ригони выбрал жизнь в России вместо Италии

Народные новости вчера в 23:50
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Легионер «Зенита» предпочел жизнь в России Италии

Lenta.ru вчера в 22:20
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Футболист «Зенита» Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии

78.ru вчера в 01:07
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