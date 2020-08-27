НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Ференцварош» победил «Селтик» во втором квалификационном раунде ЛЧ
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • NEWSru Израиль
  • Факты и комментарии
  • Матч ТВ
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • LiveSport.ru
  • Telegraf.com.ua
  • Фраза
  • Динамомания
Венгерский "Ференцварош" выиграл у шотландского "Селтика" и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Легия», «Лудогорец», «Селтик» и ЧФР вылетели из Лиги чемпионов

Матч ТВ вчера в 16:59
alt

«Ференцварош» Реброва победил в гостях «Селтик» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс вчера в 16:55
alt

«Селтик» и «Легия» проиграли в квалификации Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:24
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости