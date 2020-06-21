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Лэмпард: Абрамович регулярно демонстрировал преданность «Челси»
Думаю, он регулярно показывал преданность клубу. Сейчас мы ведём дела, которые, надеюсь, помогут нам стать лучше в следующем сезоне.В источнике
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Лэмпард: «Абрамович регулярно демонстрировал свою преданность „Челси“»

Sport24.ru 09:26 
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Лэмпард призывает не сомневаться в преданности Абрамовича «Челси»

FAPL.ru 07:00
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Лэмпард: трансферы «Челси» демонстрируют приверженность Абрамовича клубу

Bobsoccer 05:05
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