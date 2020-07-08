Лэмпард: «Челси» должен был убить интригу в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2). В источнике