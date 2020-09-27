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Лэмпард: «„Челси“ потерял два очка»
Sports.ru
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  • Газета.Ru
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".В источнике
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Лэмпард прокомментировал ничью с «Вест Бромвичем»

Газета.Ru вчера в 23:59
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Фрэнк Лэмпард — после камбэка в матче с «Вест Бромвичем»: «Мы потеряли два очка»

Матч ТВ вчера в 16:33
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«Потеряли два очка». Лэмпард недоволен игрой команды в матче с «Вест Бромвичем»

Спорт-Экспресс вчера в 16:06
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