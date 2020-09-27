НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвичем», отыгравшись с 0:3Кепа продолжит защищать ворота «Челси»Лэмпард рассказал о ситуации с полузащитниками Зиешем и ПулишичемСлавен Билич: Горжусь тем, как мы играли с «Челси»Абрахам поведал, что сказал Лэмпард игрокам «Челси» в перерыве при счёте 0:3ГлавноеГонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛАдесанья нокаутировал Косту в главном поединке UFC 253«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубльГлава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной перепискиSoccer.ruЛэмпард: «„Челси“ потерял два очка»Sports.ru4Sports.ruГазета.RuМатч ТВChelseaNews.RuГлавный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".В источнике Комментировать2Подробнее о событии Лэмпард прокомментировал ничью с «Вест Бромвичем»Газета.Ru вчера в 23:59Лэмпард: «Игроки „Челси“ проявили характер, но этого бы не потребовалось, если бы мы все сделали правильно»Sport24.ru вчера в 17:20 Фрэнк Лэмпард — после камбэка в матче с «Вест Бромвичем»: «Мы потеряли два очка»Матч ТВ вчера в 16:33рекламаЕщё по теме«Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвичем», отыгравшись с 0:3Кепа продолжит защищать ворота «Челси»Лэмпард рассказал о ситуации с полузащитниками Зиешем и ПулишичемСлавен Билич: Горжусь тем, как мы играли с «Челси»Абрахам поведал, что сказал Лэмпард игрокам «Челси» в перерыве при счёте 0:3ГлавноеГонка «Формулы-2» в Сочи была прервана из-за крупной аварии«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала плей-офф НХЛАдесанья нокаутировал Косту в главном поединке UFC 253«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубльГлава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной перепискиНовости