НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Лэмпард: «Сейв Кепы и подкат Зума помогли нам удержать преимущество»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
Сэйв Кепы и подкат Курта Зума помогли нам удержать преимущество в конце матча, когда мы оказались под невероятным давлением.В источнике
Подробнее о событии
alt

Лэмпард похвалил Кепу за сейв

FAPL.ru 03:00
alt

Лэмпард: мы должны быть благодарны Кепе за спасение в матче с «Кристал Пэлас»

Чемпионат 02:25
alt

Лэмпард: «Сейв Кепы и подкат Зума помогли нам удержать преимущество»

Soccer.ru вчера в 23:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости