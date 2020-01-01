НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на 3-е место в АПЛКанте из-за травмы не поможет «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»Лэмпард: «Зума и Кепа принесли нам победу»МЮ, «Челси» и «Лестер» продолжают гонку за ЛЧ. Итоги 33-го тура АПЛГлавноеФернандо Алонсо вернулся в «Рено»Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в РФСЗенит — Сочи 1:1 (1-й тайм)Емельяненко принял вызов Харитонова«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составыSoccer.ruЛэмпард: «Сейв Кепы и подкат Зума помогли нам удержать преимущество»Sports.ru2Sports.ruFootballHDСэйв Кепы и подкат Курта Зума помогли нам удержать преимущество в конце матча, когда мы оказались под невероятным давлением.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Лэмпард похвалил Кепу за сейвFAPL.ru 03:00Лэмпард: мы должны быть благодарны Кепе за спасение в матче с «Кристал Пэлас»Чемпионат 02:25Лэмпард: «Сейв Кепы и подкат Зума помогли нам удержать преимущество»Soccer.ru вчера в 23:41рекламаЕщё по теме«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на 3-е место в АПЛКанте из-за травмы не поможет «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»Лэмпард: «Зума и Кепа принесли нам победу»МЮ, «Челси» и «Лестер» продолжают гонку за ЛЧ. Итоги 33-го тура АПЛГлавноеФернандо Алонсо вернулся в «Рено»Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в РФСЗенит — Сочи 1:1 (1-й тайм)Емельяненко принял вызов Харитонова«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составыНовости