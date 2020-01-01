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«Лейпциг»: «Сделку с „Челси“ по Вернеру еще не заключили»
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Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф не стал отрицать, что форвард команды Тимо Вернер близок к трансферу в «Челси». Немцы ждут документы из Англии.В источнике
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«Манчестер Сити» претендовал на Вернера, но Лэмпард убедил игрока перейти в «Челси»

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«Ман Сити» вел переговоры по Вернеру, но игрок выбрал «Челси». Его убедил Лэмпард

Sports.ru 12:23
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Директор «Лейпцига»: «Сделка с „Челси“ по Вернеру еще не заключена»

Sportbox.RU 10:34
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