«Лейпциг»: «Сделку с „Челси“ по Вернеру еще не заключили»

Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф не стал отрицать, что форвард команды Тимо Вернер близок к трансферу в «Челси». Немцы ждут документы из Англии. В источнике