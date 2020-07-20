НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
FAPL.ruFAPL.ru
Лэмпард призвал «Челси» сосредоточиться на «трех финалах»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • VSE42.RU
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал свою команду сосредоточиться на "трех финалах"в остатке сезона. В воскресенье вечером "синие" одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 и вышел в финал Кубка Англии.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Лэмпард поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка Англии против «МЮ»

Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", передает сайт "синих". Напомним, "Челси" победил со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 21:02
Подробнее о событии
alt

Лэмпард о полуфинале Кубка Англии: я увидел на поле настоящих лидеров

РИА Новости 00:34
alt

Лэмпард: «Челси» выиграли «Манчестер Юнайтед» благодаря мастерству

VSE42.RU 00:15
alt

Лэмпард призвал «Челси» сосредоточиться на «трех финалах»

FAPL.ru вчера в 23:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости