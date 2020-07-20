Лэмпард призвал «Челси» сосредоточиться на «трех финалах»
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард призвал свою команду сосредоточиться на "трех финалах"в остатке сезона. В воскресенье вечером "синие" одержали уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 и вышел в финал Кубка Англии.В источнике
С чего всё начиналось
Наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", передает сайт "синих". Напомним, "Челси" победил со счетом 3:1.