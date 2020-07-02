Лэмпард о поражении от «Вест Хэма»: «Ошибались не только защитники»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (2:3) в матче 32-го тура АПЛ. В источнике