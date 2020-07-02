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Лэмпард о поражении от «Вест Хэма»: «Ошибались не только защитники»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (2:3) в матче 32-го тура АПЛ.В источнике
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Лэмпард: игроки «Челси» не делают все правильно

Газета.Ru 22:05
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Лэмпард о поражении от «Вест Хэма»: «Ошибались не только защитники»

Soccer.ru 21:35
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Лэмпард про 2:3 от «Вест Хэма»: «Вот поэтому „Челси“ и борется за топ-4, а не за первое-второе место»

Sports.ru 18:06
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