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Лэмпард отреагировал на отмену дисквалификации «Манчестер Сити»
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Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение спортивного арбитражного суда об отмене двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков.В источнике
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Лэмпард: дело «Манчестер Сити»? Никогда не возлагал надежд на дополнительное место в ЛЧ

Чемпионат 03:09
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Лэмпард высказался по решению CAS в отношении «Манчестер Сити»

Матч ТВ 02:36
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Лэмпард высказался по решению CAS в отношении «Манчестер Сити»

Sportbox.RU 02:36
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