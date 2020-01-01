Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику своего коллеги Юргена Клоппа "Ливерпуля" по поводу огромных трат "синих" в это трансферное окно.