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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику своего коллеги Юргена Клоппа "Ливерпуля" по поводу огромных трат "синих" в это трансферное окно.В источнике
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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»

FAPL.ru 00:00
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Лэмпард ответил Клоппу на слова о трансферах

Чемпионат вчера в 23:53
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