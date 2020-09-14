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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.В источнике
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Лэмпард — намекнул на лицемерие Клоппа: «Мы знаем, что „Ливерпуль“ тоже тратил много»

Sport24.ru 02:50 
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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»

Vprognoze.ru 02:42
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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»

FAPL.ru 00:00
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